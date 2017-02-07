Üniversiteli gencin ölümünde ikinci telefon sürprizi

ANTALYA Kepez varyantındaki seyir terasında çektiği fotoğrafını paylaştıktan sonra cesedi kayalıkların altında bulunan üniversite öğrencisi 22 yaşındaki Aydın Kesmeni'nin, olaydan sonra kaybolduğu öne sürülen ikinci telefonu bulundu.Isparta'dan geçen yıl 17 Mart'ta Antalya'daki akrabalarını ziyarete gelen Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi 3'üncü sınıf öğrencisi Aydın Kesmeni, 3 gün kaldığı kentte çeşitli yerleri gezdi. Kesmeni, çektiği fotoğrafları da sosyal paylaşım sitesindeki hesabından paylaştı. 20 Mart'ta Isparta'ya dönmek için yakınlarının yanından ayrılan Aydın Kesmeni'den bir daha haber alınamadı. Bunun üzerine yakınları polise kayıp başvurusunda bulundu. Şanlıurfa'dan gelen ağabeyi Ekrem Kesmeni, kardeşinin son olarak 20 Mart günü saat 06.28'te Facebook'taki hesabından paylaştığı fotoğrafın çıktısını alıp polise verdi. Fotoğrafın çekildiği yerin Kepez İlçesi Aşır Aksu Devlet Hastanesi yanındaki seyir terası olduğunu tespit eden polis, çalışmalarını burada yoğunlaştırdı. Yapılan aramada üniversiteli gencin, fotoğrafını paylaştığı yerin altındaki kayalıklarda cesedi bulundu.Yüksekten düşmeye bağlı öldüğü tespit edilen Kesmeni'nin üzerinden cep telefonu ile eşyalarının çıkmaması üzerine cinayet olasılığı güçlendi. Aydın Kesmeni'nin, olay günü 36 yaşındaki İsa G. ile görüştüğü tespit edildi. Telefon görüşmelerinden sonra ikilinin bir araya geldiği de ortaya çıktı. Olaydan sonra Kesmeni'nin olay tarihinde üzerindeki cep telefonunun izini süren polis, IMEI numaralarını izlemeye aldı. Bir süre sonra Kesmeni'nin kayıp 'iPhone 6' marka telefonundan sinyal alındı. Yapılan araştırmada bu telefonun ikinci el cep telefonu ticareti yapan bir kişiye satıldığı tespit edildi. Cep telefonunu satanın İsa G. olduğunun ortaya çıkması üzerine bu kişi tutuklandı. İsa G. hakkında yağma, bir suçu gizlemek ya da yakalanmamak amacıyla öldürme suçundan, cep telefonunu satın alan Serdar D. hakkında da suç eşyasını satın almak suçundan dava açıldı.Arkadaşını kayalıklardan iterek öldürdükten sonra cep telefonunlarını çaldığı iddiasıyla Antalya 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan İsa G., suçlamaları kabul etmedi. Olay günü Aydın Kesmeni ile buluştuklarını anlatan İsa G., "Kendisini otogara bırakmamı istedi. Sonra vazgeçti. Kepezüstü'ne bırakmamı istedi. Yolda giderken bana paraya ihtiyacı olduğunu bu yüzden cep telefonunu satmak istediğini söyledi. Telefonu karşılığında 1000 lira istedi. Yanımda 600 lira olduğunu söyledim. 300 lirasını sonra vermek üzere 900 liraya anlaşıp telefonu aldım. Telefon çalışmıyordu. Bana şarjı bittiği için çalışmadığını söylemişti. Kendisini Kepezüstü'nde bıraktım" dedi.Cep telefonunu açamayınca telefoncuya götürdüğünü, şifresinin kırılması gerektiği söylenince de 800 liraya sattığını anlatan İsa G., üniversite öğrencisinin nasıl öldüğünü bilmediğini söyledi. İsa G.'nin avukatı Osman Erdil ise üniversiteli gencin olay tarihinde üzerinde bir başka telefon daha olduğunu söyledi. Avukat Erdil, kayıp telefonun Deniz D. adlı kişide olduğunu tespit ettiklerini belirterek, bu kişinin tanık olarak dinlenmesini istedi.Bunun üzerine Deniz D. davanın dördüncü duruşmasında tanık olarak dinlendi. Deniz D. ifadesinde, "İkinci el telefon satışı yapan bir yerden telefon alıp kullanmıştım. Sonra o telefonu Kumluca'daki bir telefon bayiinde 'iPhone 3' model bir telefonla takas ettim. Halen de bu telefonu kullanıyorum" dedi. Tanığın beyanından sonra söz alan avukat Osman Erdil, olayla ilgili soruşturma safhasında polisin ikinci telefonla ilgili soruşturma yapmadığı için müvekkilinin sanık durumuna düştüğünü ileri sürdü.Mahkeme, üniversite öğrencisinin kaç telefonu olduğu, bu cihazlarda hangi tarihlerde hangi numaraların kullanıldığının tespiti için bilirkişi raporu alınmasına karar verip duruşmayı erteledi.

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