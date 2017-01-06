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Üniversiteli genç kızı kaçırma teşebbüsü iddiasına tutuklama

Safiye Tarı GÜNER/BİGA (Çanakkale), () - ÇANAKKALE'nin Biga İlçesi'nde 37 yaşındaki K.K., üniversite öğrencisi 18 yaşındaki H.T.'yi zorla aracına bindirerek kaçırmak istediği iddiasıyla gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen K.K.,...

Üniversiteli genç kızı kaçırma teşebbüsü iddiasına tutuklama

Safiye Tarı GÜNER/BİGA (Çanakkale), () - ÇANAKKALE'nin Biga İlçesi'nde 37 yaşındaki K.K., üniversite öğrencisi 18 yaşındaki H.T.'yi zorla aracına bindirerek kaçırmak istediği iddiasıyla gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen K.K., tutuklandı.
Ağaköy'de bulunan Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İBBF) öğrencisi H.T. adlı genç kız, bugün saat 01.30'da kaldığı öğrenci yurduna giderken, iddiaya göre, beyaz bir minibüsten inen K.K. tarafından kaçırılmak istendi.
K.K.'nın elinden ani bir hareketle kurtulan H.T., bağırmaya başlayınca, çevredeki öğrenciler durumu fark etti. Bunun üzerine panikleyen K.K., minibüsle kaçtı. Durumun bildirildiği Biga İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, zanlının yakalanması için çalışma başlattı. Tanıkların ifadesi ve kamera görüntülerinin incelenmesi sonucunda zanlının kaçtığı aracın plakası tespit edildi. Minibüsün, bir yol inşaat firması tarafından kullanıldığı belirlendi. Aracın olay saatinde K.K. tarafından kullanıldığını tespit eden ekipler şüpheliyi yakaladı. H.T.'nin de K.K.'yı teşhis ettiği öğrenildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen K.K. tutuklandı.

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