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Üniversiteli genç kıza otobüste tacize tutuklama

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, () - ANTALYA'da halk otobüsünde üniversite öğrencisi Azeri N.M.'ye tacizde bulunduğu iddia edilen Yılmaz K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Olay, sabah saatlerinde Konyaaltı ilçesinde seyir halinde bulunan...

Üniversiteli genç kıza otobüste tacize tutuklama

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, () - ANTALYA'da halk otobüsünde üniversite öğrencisi Azeri N.M.'ye tacizde bulunduğu iddia edilen Yılmaz K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Olay, sabah saatlerinde Konyaaltı ilçesinde seyir halinde bulunan halk otobüsünde meydana geldi. Belek bölgesinde 5 yıldızlı bir otelde garsonluk yapan Yılmaz K., iddiaya göre halk otobüsünde Akdeniz Üniversitesi öğrencisi Azerbaycan vatandaşı N.M.'ye tacizde bulundu. Taciz olayına başka yolcular da şahit oldu. N.M.'nin çığlık atması üzerine otobüsün kapılarını kapatan şoförün çağırdığı polis, Yılmaz K.'yi gözaltına aldı. N.M. ise Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'nde yaşadığı olayı polise anlattı.
Yılmaz K., ifadesinde suçlamaları kabul etmedi. Adliyeye sevk edilen Yılmaz K., nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.

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