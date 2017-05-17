Üniversiteli Gamzenur, hafif ticari aracın çarpması sonucu öldü

İsmail ÇETİNTAŞ/PAMUKOVA(Sakarya), () - SAKARYA'nın Pamukova İlçesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan üniversite öğrencisi 19 yaşındaki Gamzenur Vural, hafif ticari aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Kaza, gece saatlerinde, D-650 Karayolu Gökgöz Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Sakarya istikametine giden 24 yaşındaki Mehmet B. idaresindeki 34 YB 8774 plakalı hafif ticari araç, yolun karşısına geçen Gamzenur Vural'a çarptı. Çarpmanın şiddeti ile Gamzenur Vural'ın sol bacağı koptu. Olay yerine gelen 112 Acil ekibi Gamzenur Vural'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Sakarya Üniversitesi Geyve Ali Fuat Cebesoy Meslek Yüksekokulu öğrencisi Gamzenur Vural'ın cesedi morga kaldırıldı.

Mehmet B., genç kızın bir anda yola fırladığını ve duramadığını belirterek, "Frene basıncaya kadar genç kıza vurdum. Kaza sonrası hemen aracımdan inip yaralıyı hastaneye kaldırayım diye düştüğü yere koştum ama maalesef yapılacak bir şey yoktu ölmüştü" dedi. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.



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