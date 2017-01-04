Üniversiteli Eda toprağa verildi

HATAY'ın İskenderun İlçesi'nde yolun karşısına geçmek isterken hafif ticari aracın çarpması sonucu yaşamını yitiren üniversite öğrencisi 19 yaşındaki Eda Tütüncü, 9 Ocak'taki doğum gününe 5 gün kala, gözyaşları arasında toprağa verildi. Aynı kazada, ölen arkadaşının yanında bulunan ve yaralanan 19 yaşındaki Rabia Turhan'ın tedavisi ise devam ediyor.Dün akşam saatlerinde ilçe merkezinden geçen E-91 Karayolu'nda meydana gelen kazada, İskenderun Teknik Üniversitesi (İSTE) Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Bölümü öğrencileri Eda Tütüncü ve arkadaşı Rabia Turhan, ders çıkışı eve giderken, yolun karşısına geçmek istedi.Bu sırada 21 yaşındaki Taner Saydam yönetimindeki 31 B 3783 plakalı hafif ticari araç, genç kızlara çarptı. Kazada Eda Tütüncü olay yerinde yaşamını yitirirken, yaralanan Rabia Turhan ise özel bir hastaneye kaldırıldı. Meslek Yüksekokulu 1'nci sınıf öğrencisi Eda Tütüncü'nün cenazesi bugün yakınları tarafından İskenderun Devlet Hastanesi morgundan alınarak Mustafa Kemal Mahallesi Hacı Mehmet Karatoyuk Cami'ne getirildi. Öğle namazı sonrası düzenlenen cenaze törenine İskenderun Belediye Başkanı Seyfi Dingil, İSTE Rektörü Türkay Dereli, öğretim üyeleri, üniversite öğrencileri ve arkadaşları ve Tütüncü'nün ailesi katıldı.İki çocuğundan birini kaybetmenin acısı içinde ayakta güçlükle duran baba Aytaç, cenaze namazını kıldıktan sonra kızının tabutunu omuzladı. Gözyaşlarına boğulan acılı anne Emine Tütüncü'yü ise yakınları teselli etti. Genç kızın cenazesi daha sonra gözyaşları içinde Çankaya Asri Mezarlığında toprağa verildi. Tedavisi devam eden Rabia Turhan'ın durumunun ise ciddiyetini koruduğu belirtilirken, gözaltındaki şüpheli şoför Taner Saydam ise adliyeye sevk edildi.

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