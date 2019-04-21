Üniversiteli Bekir, ırmakta kayboldu

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde kamp yapan üniversite öğrencisi Bekir Hekim (24), yüzmek amacıyla girdiği Köprüçay Irmağı'nda kayboldu.

Manavgat'ın Beşkonak Mahallesi'nde bulunan Köprülü Kanyon Turizm Bölgesi'ne kamp yapmak amacıyla gelen Ankara Üniversitesi öğrencileri Umut Bildik, Bekir Hekim, Emre Toptaş ve Başak Gümüş, bugün öğle saatlerinde yüzmek amacıyla Köprüçay Irmağı'na girdi. Bir süre yüzen öğrencilerden Bekir Hekim akıntıya kapılarak gözden kayboldu. Arkadaşlarının haber vermesiyle olay yerine sağlık ekipleri, jandarma, Antalya İl Jandarma Komutanlığı Sualtı Arama ve Kurtarma Timi (JAK) ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bekir Hekim'i arama çalışması devam ediyor.



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