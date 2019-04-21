Üniversiteli Bekir, ırmakta kayboldu (2)

ARAMALARA ARA VERİLDİ

Manavgat’ın Köprülü Kanyon Turizm Bölgesi’nde yüzmek için Köprüçay Irmağı’na giren ve akıntıya kapılarak kaybolan üniversitesi öğrencisi Bekir Hekim’i arama çalışmalarına ara verildi. İl Jandarma Komutanlığı JAK Timi’nin 3 dalgıçla ırmakta, jandarma asayiş unsurları, İHH Arama Kurtarma ve itfaiye ekipleri ise yüzeyde toplam 2 kilometrelik alanda arama yaptı. Aramalarda Bekir Hekim’in izine rastlanamadı. Oluk Köprü mevkisinde yapılan aramaya ırmakta dip akıntının çok kuvvetli olması nedeniyle ara verildi. Aramalara yarın JAK timleri, Antalya Emniyet Müdürlüğü Deniz Polisi, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinden 15 dalgıçla su altında; jandarma, itfaiye, İHH Arama Kurtarma ekipleriyle de yüzeyde devam edilecek.

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