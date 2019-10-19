Üniversiteli 2 kızın hayatını kaybettiği kaza kamerada (2)

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TUTUKLANDI Niğde'de, yolun karşısına geçmeye çalışan Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi öğrencileri Fatma Gül Uzun (23) ve Kader Karaca'ya (22) çarpıp ölümlerine neden olan otomobil sürücüsü Ömer Gündüz, emniyetteki işlemlerinin...
GÜVENLİK 19.10.2019, 20:12
TUTUKLANDI
Niğde'de, yolun karşısına geçmeye çalışan Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi öğrencileri Fatma Gül Uzun (23) ve Kader Karaca'ya (22) çarpıp ölümlerine neden olan otomobil sürücüsü Ömer Gündüz, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından 'taksirle ölüme sebebiyet vermek' suçundan tutuklandı.
Ali KADI/NİĞDE, ()
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