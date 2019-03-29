Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN TUZLA'DA KONUŞTU
Erdoğan kritik ilçe Tuzla'da konuştu
Atatürk Havalimanı'nda bir devir kapanıyor
Atatürk Havalimanı'nda bir devir kapanıyor
TBMM Genel Kurulu toplanamadı
TBMM Genel Kurulu toplanamadı
Mimaroba’ya hem kadın hem gazeteci muhtar adayı
Mimaroba’ya hem kadın hem gazeteci...

Üniversiteden, provokatif görüntüler hakkında suç duyurusu (2)

İKİ KİŞİ GÖZLATINA ALINDI KTO Karatay Üniversitesi kampüsünde çekilen ve başörtülü öğrencilere hakeret içeren görüntülerin sosyal medyada  paylaşılması ve üniversitenin suç duyurusu üzerine polis çalışma başlattı. Güvenlik...

Üniversiteden, provokatif görüntüler hakkında suç duyurusu (2)

İKİ KİŞİ GÖZLATINA ALINDI
KTO Karatay Üniversitesi kampüsünde çekilen ve başörtülü öğrencilere hakeret içeren görüntülerin sosyal medyada  paylaşılması ve üniversitenin suç duyurusu üzerine polis çalışma başlattı. Güvenlik Şübe Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalışmada görüntülerin 27 Mart günü üniversitede düzenlenen Kütüphane Haftası etkinliğinde çekildiğini belirledi. Polis, görüntüleri çekip, instagram sayfasından paylaşan E.A. (18) ile görüntülerin çekildiği sırada yanında olan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ismini kullanarak serzenişte bulunan S.T.Ü. (21)  'halkın sosyal sınıf, ırk, din, mezhep veya bölge bakımından farklı özelliklere sahip bir kesimin diğer bir kesimin aleyhine tahrik etmek' suçundan  gözaltına alındı. Gözaltına alınan 2 kişi, Konya Numune Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere Güvenlik Şube Müdürlüğüne götürüldü. 
Şüphelilerden S.T.Ü.'nün polis memuru olan babası Ö.Ü.'nün FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklu olduğu ve meslekten ihraç edildiği belirtildi.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328