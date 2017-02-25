Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Giresun Feshane Günleri için start verildi
Giresun Feshane Günleri için start...
Beyaz Saray’da Sansür Uygulaması
Beyaz Saray’da basına Sansür Uygulaması
2017 hac kuraları çekildi
Hac kuraları çekildi, sonuçları öğrenmek...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İdam mesajı
Cumhurbaşkanı'ndan bir referandum mesajı daha

Üniversiteden ilişiği kesilen araştırma görevlisi intihar etti

Fatih KARAÇALI/ADANA, () - ÇUKUROVA Üniversitesi'nde sözleşmesi yenilenmediği için geçen aralık ayında görevine son verilince bunalıma giren ve dün intihar eden araştırma görevlisi 34 yaşındaki Mehmet Fatih Traş, toprağa verildi. İddiaya...

Üniversiteden ilişiği kesilen araştırma görevlisi intihar etti

Fatih KARAÇALI/ADANA, () - ÇUKUROVA Üniversitesi'nde sözleşmesi yenilenmediği için geçen aralık ayında görevine son verilince bunalıma giren ve dün intihar eden araştırma görevlisi 34 yaşındaki Mehmet Fatih Traş, toprağa verildi.
İddiaya göre, 'Barış İçin Akademisyenler' adlı bildiriye imza attığı gerekçesiyle
Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari İlimler Fakültesi Ekonometri Anabilim Dalı'nda görev yapan araştırma görevlisi Mehmet Fatih Traş, iddiaya göre 'Akademisyenler Bildirisi'ne imza atınca şimşekleri üzerine çekti. Sözleşmesi yenilenmeyen Mehmet Fatih Traş'ın, 15 Aralık 2016 üniversite ile ilişiği kesildi.
Yaklaşık 3 aydır iş arayıp bulamayan Traş bunalıma girdi ve dün akşam saatlerinde Mersin'deki bir tatil sitesinin 7'nci katındaki evin balkonundan kendini boşluğa bırakarak yaşamına son verdi. Cenazesi Adana'ya getirilen Mehmet Fatih Traş için bugün ikindi üzeri Kabasakal Mezarlığı'nda tören düzenlendi. Törene CHP Adana milletvekilleri İbrahim Özdiş ve Elif Doğan Türkmen ile Seyhan Belediye Başkanı CHP'li Zeydan Karalar da katıldı.
Kılınan namazın ardından Mehmet Fatih Traş'ın cenazesi toprağa verildi. Cenaze törenine katılan arkadaşları, sözleşmesi yenilenmeyen Mehmet Fatih Traş'ın başka üniversitelere iş için başvurduğunu ancak hiç birinden olumlu yanıt alamadığı için bunalıma girdiğini söyledi.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.