Üniversitede dehşet; Soruşturma geçiren araştırma görevlisi 4 kişiyi öldürdü

ESKİŞEHİR'deki Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi'ne elinde tabancayla gelen araştırma görevlisi Volkan B., 4 akademik personeli öldürdü. Volkan B., fakülteye gelen polislere elindeki tabancayla teslim oldu. Rektör Prof. Dr. Hasan Gönen, saldırgan Volkan B.'nin Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi'nden geldiğini belirterek, "Akademik ve idari personele yönelik sözlü saldırıları nedeniyle hakkında yürütülen soruşturma vardı. Problemli bir kişiydi. Eğitim Fakültesi Dekanı'nın makamına elinde tabancayla girmiş. Makamında bulamayınca yan odadaki dekan yardımcısını vuruyor. Araştırma görevlilerini ve öğretim görevlisini vurduktan sonra tabanca tutukluk yapınca fakülteden ayrılıyor" diye konuştu.



Bugün saat 15.00 sıralarında, Osmangazi Üniversitesi'nin Meşelik Kampüsü'ndeki Eğitim Fakültesi'ne gelen araştırma görevlisi Volkan B., dehşet saçtı. Fakültenin 2'nci katına çıkan Volkan B., burada cebinden tabancasını çıkarıp, odasına girdiği fakülte sekreteri Fatih Özmutlu'yu vurdu. Ardından yan odaya geçen Volkan B., buradaki Dekan Yardımcısı Mikail Yalçın'a ateş etti. Volkan B., ardından 3'üncü kata çıktı ve buradaki odada bulunan araştırma görevlileri Serdar Çağlar ve Yasir Armağan'a da art arda ateş etti. Silah sesleriyle fakültede büyük panik yaşanırken, ihbar üzerine kampüse çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.



Volkan B., fakülte binasının kapısına gelen polislere elindeki tabancayla birlikte teslim oldu. Gözaltına alınan araştırma görevlisi Volkan B., sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.



Gelen sağlık ekipleri ise Volkan B.'nin vurduğu 4 kişinin de olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.

Saldırının nedeni henüz belirlenemezken, büyük korku yaşayan öğrenciler ve öğretim görevlileri üzerlerindeki şoku uzun süre atamadı.

Osmangazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Gönen, olayın ardından yaptığı açıklamada, "Volkan isimli araştırma görevlimiz dekan beyin odasına girmiş. Dekan bey odada yokmuş tesadüfen fakülte sekreterimiz odadaymış, Fatih beyi vurmuş. Daha sonra dekan yardımcımıza ateş etmiş. Daha sonra üst katta 2 araştırma görevlisini vurmuş. Elinde silahla fakülteden çıkmış. Uzaklaşırken polis yakalamış. 4 vefatımız var. Başımız sağ olsun" dedi.



Rektör Prof. Dr. Hasan Gönen, saldırganla ilgili ise şunları söyledi:



"Yükseköğretim Kanunu'nun 35'inci maddesi kapsamında, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi'nden doktora yapmak üzere üniversitemize geldi. Akademik ve idari personele yönelik sözlü saldırıları nedeniyle hakkında yürütülen soruşturma vardı. Problemli bir kişiydi. Eğitim Fakültesi Dekanı'nın makamına elinde tabancayla girmiş. Makamında bulamayınca yan odadaki dekan yardımcısını vuruyor. Araştırma görevlisi ve öğretim görevlisini vurduktan sonra tabanca tutukluk yapınca fakülteden ayrılıyor."



Eğitim Fakültesi'nde bugün öğleden sonra ve yarın yapılacak tüm sınavlar ertelendi.

Olayla ilgili savcılık soruşturma başlattı.



VALİ ÖZDEMİR: 3 SAVCI GÖREVLENDİRİLDİ

Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, araştırma görevlisi Volkan B. tarafından 4 akademik personelin tabancayla vurularak, öldürüldüğü Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde, saldırıya ilişkin bilgi aldı. Fakülte binası önünde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Vali Özdemir, savcılığın olaya el koyduğunu belirterek, "Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde üzücü bir olay meydana geldi. Volkan B. adında araştırma görevlisi, fakültenin dekan yardımcısı ile 2 araştırma görevlisi ve fakülte sekreteri olmak üzere 4 kişiyi silahla öldürdü. Başsavcılığımız 3 savcı görevlendirdi. Olayın araştırması yapılıyor. Çok yönlü araştırma yapıldıktan sonra sebepleriyle ilgili geniş bilgi verilecek. Görevde olan bir kişiydi. Son derece üzüntülüyüz. Başsavcılığımız olaya el koydu" diye konuştu.



PROFESÖRÜN İSYANI



Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nden Prof. Dr. Ayşe Aypay, 4 akademik personelin öldüğü saldırının ardından, isyan etti. Fakülte önünde konuşan Prof. Dr. Ayşe Aypay, şunları söyledi:



"İfade vermeye gitmemiş olsaydım Volkan B.'nin 5. cenazesi bendim bugün. Neden? Neden? YÖK niçin işlem yapmadı? Rektörlük niçin işlem yapmadı? Neden yapmadılar? 1,5 yıldır defalarca verdik. Hepsinin üstüne yattılar. Bütün dilekçelerimizin üstüne yattılar. Dokundurtmadılar Volkan B.'ye. Şimdi açıklasın YÖK Başkanı, şimdi açıklasın Rektör. Volkan'ı korumanın bedelini kim ödeyecek? Kim ödeyecek? Benim eşim Volkan B.'nin iftiraları yüzünden işinden atıldı. 5,5 ay hapis yattı. Kim ödeyecek? Bir sürü arkadaşım mağdur oldu. Bütün bunlara rağmen rektörlük korudu. Sonuna kadar korudu rektörlük Volkan'ı. Rektörlük ve YÖK hakkında suç duyurusunda bulunuyorum. İşlem yapmadılar. Yapmadılar. 4 tane arkadaşımız cenaze olmuş durumda. Volkan B.'nin 1 numaralı hedeflerinden biri olarak şu anda ben de 5. cenaze olarak yatıyordum. Kim ödeyecek bunu kim? Kavga dövüş taratıp sistemlere soktuk biz o dilekçeleri. Soktuk da ne oldu hiçbirine cevap alamadık. Şimdi kim verecek 4 tane mazlum canın hesabını? Volkan B. denilen gerçek anlamda vatan haini , tescilli FETÖ'cü olduğu her ifadesinde ortada olan birşeyi kimse görmek istemedi. Defalarca Volkan B.'nin yalan söylediğini söyledik. Mahkeme beraat ettirdi. Volkan'ı korudular."



ÜNİVERSİTEDEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI



Eskişehir'de, araştırma görevlisi Volkan B. tarafından Eğitim Fakültesi'nden 4 akademik personeli tabancayla vurularak, öldürülen Osmangazi Üniversitesi'nce başsağlığı mesajı yayımlandı. Üniversitenin internet sitesinden 'Çok üzgünüz' başlığıyla yayımlanan mesajda, "Bugün üniversitemiz eğitim fakültesinde gerçekleşen silahlı saldırı sonucunda mesai arkadaşlarımız hayatını kaybetmiştir. Bu elim olayda, Üniversitemiz Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Mikail Yalçın, Eğitim Fakültesi Sekreteri Fatih Özarmutlu, Dr. Öğr. Üyesi Serdar Çağlak ve Araş. Gör. Yasir Armağan hakkın rahmetine kavuşmuştur. Bu menfur saldırıda hayatını kaybeden arkadaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve tüm üniversitemiz camiasına sabır ve başsağlığı diliyoruz" denildi.