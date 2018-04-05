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Üniversitede dehşet; Soruşturma geçiren araştırma görevlisi 4 kişiyi öldürdü (8)

VALİ ÖZEDEMİR ÇAKACAK, SALDIRGANIN İFADELERİNİ AÇIKLADI Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, araştırma görevlisi Volkan B'nin ESOGÜ'de 4 kişinin öldürülmesi ile ilgili soruşturmanın sürdüğünü belirtti.  Vali Özdemir Çakacak gazetecilere...

Üniversitede dehşet; Soruşturma geçiren araştırma görevlisi 4 kişiyi öldürdü (8)

VALİ ÖZEDEMİR ÇAKACAK, SALDIRGANIN İFADELERİNİ AÇIKLADI
Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, araştırma görevlisi Volkan B'nin ESOGÜ'de 4 kişinin öldürülmesi ile ilgili soruşturmanın sürdüğünü belirtti. 
Vali Özdemir Çakacak gazetecilere yaptığı açıklamada, 3 savcının soruşturmayı yürüttüğünü belirterek şunları söyledi:
"Savcılarımız gerekli incelemeyi yapıyorlar. Olayın faili araştırma görevlisi Volkan B., emniyette ilk ön ifadesinde şu ifadede bulunmuştur; Volkan B. hakkında kendisi ve eşi hakkında sözlü ve fiili saldırıda bulunulduğu iddiası ile Yasir Armağan tarafından şikayet edilmiş. Ve üniversite rektörlüğü tarafından hakkında idari soruşturma açılmış. Yürütülen soruşturma kapsamında soruşturmacı bunların savunmasını almak üzere bir yazı yazıyor ve 19 Nisan'da şu odada bulunup, savunmanızı vermenizi rica ediyorum diyor. Bugün bu zarf eline geçince eşini de çağırıyor zarfı okuyor. Ve zarfı okuduktan sonra sinirlendiğini aşağıda otoparkta bulunan aracına inerek bulundurma ruhsatlı silahını alarak önce Yasir Armağan'ın odasına gelerek ateş ettiğini ve öldürdüğünü daha sonra da diğer odalara giderek olayı işlediğini ifade etmiş. Bu bilgiyi açıklamak istedik. Çünkü olay çok farklı yönlere çekilmek isteniyor. Başta da belirttiğimiz gibi başsavcımız olaya el koydu. Olay tüm detaylarıyla birlikte ayrıntılı bir şekilde incelenmektedir. Üniversite rektörlüğümüz cenazeler için çalışma yapıyor. Olayı gerçekleştiren Volkan B'nin eşi de emniyet tarafından gözaltına alınmıştır."

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