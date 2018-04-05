Üniversitede dehşet; Soruşturma geçiren araştırma görevlisi 4 kişiyi öldürdü (7)

SALDIRGANIN EŞİ DE GÖZALTINDA
Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, 4 kişiyi öldüren araştırma görevlisi Vedat B.'nin eşi Saadet Aylin B.'nin de gözaltına alındığını açıkladı. Saadet Aylin B'nin de üniversitede araştırma görevlisi oldğu belirtilidi.
SALDIRGANIN EŞİ DE GÖZALTINDA Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, 4 kişiyi öldüren araştırma görevlisi Vedat B.'nin eşi Saadet Aylin B.'nin de gözaltına alındığını açıkladı. Saadet Aylin B'nin de üniversitede araştırma görevlisi...
05 Nisan 2018 Perşembe 20:02
SALDIRGANIN EŞİ DE GÖZALTINDA
Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, 4 kişiyi öldüren araştırma görevlisi Vedat B.'nin eşi Saadet Aylin B.'nin de gözaltına alındığını açıkladı. Saadet Aylin B'nin de üniversitede araştırma görevlisi oldğu belirtilidi.
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı