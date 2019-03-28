Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
TBMM Genel Kurulu toplanamadı
TBMM Genel Kurulu toplanamadı
Mimaroba’ya hem kadın hem gazeteci muhtar adayı
Mimaroba’ya hem kadın hem gazeteci...
Akşener: Birini kötüleyerek kendiniz iyi olamazsınız
Akşener: Birini kötüleyerek kendiniz iyi...
"Büyük Trabzonlular Buluşması" İstanbul'da gerçekleşti
Trabzonlular buluşması AKP seçim buluşmasına...

Üniversite personelini taşıyan midibüs istinat duvarına çarptı

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, Kocaeli Üniversitesi'ne ait servis midibüsü kontrolden çıkarak yol kenarındaki istinat duvarına çarptı. Kazada midibüs sürücüsü Ekrem Gökhan yaralandı. Kaza, saat 17.45 sıralarında, D-100 Karayolu Körfez...

Üniversite personelini taşıyan midibüs istinat duvarına çarptı
KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, Kocaeli Üniversitesi'ne ait servis midibüsü kontrolden çıkarak yol kenarındaki istinat duvarına çarptı. Kazada midibüs sürücüsü Ekrem Gökhan yaralandı.
Kaza, saat 17.45 sıralarında, D-100 Karayolu Körfez Şirinyalı mevkiinde meydana geldi. Kocaeli Üniversitesi'nde görevli çalışanları taşıyan Ekrem Gökhan idaresindeki 41 P 5079 plakalı midibüs, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki istinat duvarına çarptı. Kazada Ekrem Gökhan yaralanırken, araçta bulunanlar kazadan yaralanmadan kurtuldu. Olay yerine gelen 112 Acil ekibinin ilk müdahalesinin ardından Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Ekrem Gökhan tedavi altına alındı. Kazadan kurtulanlar olay yerine gelen servis firmasına ait araçla yollarına devam etti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner336

banner328