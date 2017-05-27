Üniversite öğrencisine uyuşturucu satarken yakalandılar

ZONGULDAK'ta, üniversite öğrencisine uyuşturucu satarken yakalanan 2 kişi adliyeye sevk edildi.İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Bülent Ecevit Üniversitesi çevresinde uyuşturucu madde ticareti yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Polisin takip ettiği 38 yaşındaki Y.S. ve 21 yaşındaki O.O., bir öğrenciye uyuşturucu madde satarken suçüstü yakalandı. Şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramada satışa hazır yaklaşık 100 gram toz esrar maddesi ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği tahmin edilen 5 bin lira ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 2 kişi, adliyeye sevk edildi.

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