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Üniversite öğrencisi intihar etti

İZMİT(Kocaeli), () - İZMİT'te, psikolojik sorunları olduğu iddia edilen 30 yaşındaki Oktay Metin Oktay girdiği bunalım sonucu kendisini kalorifer borusuna iple asarak yaşamına son verdi. Körfez Mahallesi Erdoğan Cep Sokak'ta oturan Yıldız...

Üniversite öğrencisi intihar etti

İZMİT(Kocaeli), () - İZMİT'te, psikolojik sorunları olduğu iddia edilen 30 yaşındaki Oktay Metin Oktay girdiği bunalım sonucu kendisini kalorifer borusuna iple asarak yaşamına son verdi.
Körfez Mahallesi Erdoğan Cep Sokak'ta oturan Yıldız Teknik Üniversitesi Müzikoloji Bölümü 4'üncü sınıf öğrencisi Oktay Metin Oktay evinde kendini kalorifer borusuna astı. Yakınları haber alamayınca polise ve itfaiyeye haber verdi. İtfaiye ekibinin kapıyı açmasıyla içeri girilirken, Oktay Metin Oktay'ın kalorifer borusuna asılı cesediyle karşılaşıldı.
Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Oktay'ın cenazesi yapılan otopsinin ardından toprağa verilmek üzere memleketi Malatya'ya gönderildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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