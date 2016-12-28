Üniversite öğrencileri serbest bırakıldı

Hakan ÇELİKBAŞ / SAMSUN, () - SAMSUN'da, terör örgütü PKK'nın propagandasını yapmak ve Cumhurbaşkanına hakaret suçlarından dün gözaltına alınan üniversite öğrencisi 23 yaşındaki Fatma D. ve 21 yaşındaki Saliha T., adli kontrol altında tutulmak kaydıyla serbest bırakıldı.

Olay dün Atakum İlçesi'nde meydana geldi. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi öğrencileri Fatma D. ve Saliha T., okulda ve okul dışında terör örgütü PKK'nın poropagandasını yapıp. Cumhurbaşkanı'na hakaret ettikleri iddiasıyla polis tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanarak bugün adliyeye sevk edilen iki şüpheli, savcılık ifadelerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi mahkeme tarafından adli kontrol altında tutulmak kaydıyla serbest bırakıldı.

FOTOĞRAFLI