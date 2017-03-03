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Üniversite mutemedine ‘zimmet’ soruşturası

Engin ÖZMEN/EDİRNE, () - EDİRNE’de Trakya Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı’nda görevli Özcan A., hakkında 'zimmetine para geçirdiği' iddiasıyla soruşturma başlatılarak açığa alındı. Trakya Üniversitesi...

Üniversite mutemedine ‘zimmet’ soruşturası

Engin ÖZMEN/EDİRNE, () - EDİRNE’de Trakya Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı’nda görevli Özcan A., hakkında 'zimmetine para geçirdiği' iddiasıyla soruşturma başlatılarak açığa alındı.
Trakya Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı’nda görevli Özcan A.’nın muhasebe hesaplarını kullanarak zimmetine para geçirdiği iddia edildi. Banka görevlileri tarafından şüpheli durum olduğunu bildirilmesi üzerine başlatılan soruşturma kapsamında Özcan A. açığa alırken, hakkında da soruşturma başlattı.
Zimmet iddiasına yönelik muhasebe kayıtları incelemeye alındı.

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