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Üniversite mezunu genç evinde ölü bulundu

MUĞLA Sıtkı Koçman Üniversitesi'nden (MSKÜ) bu yıl mezun olan Cemil Uysal (26), evinde ölü bulundu. Vücudunda herhangi bir darp ve yara izi bulunmadığı belirtilen Uysal'a otopsi yapılmasına karar verildi. Kötekli Mahallesi'nde yaşayan,...

Üniversite mezunu genç evinde ölü bulundu
MUĞLA Sıtkı Koçman Üniversitesi'nden (MSKÜ) bu yıl mezun olan Cemil Uysal (26), evinde ölü bulundu. Vücudunda herhangi bir darp ve yara izi bulunmadığı belirtilen Uysal'a otopsi yapılmasına karar verildi.
Kötekli Mahallesi'nde yaşayan, MSKÜ Maden Mühendisliği Bölümü'nden bu yıl mezun olan Cemil Uysal'dan haber alamayan yakınları, bugün öğle saatlerinde durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen ekipler, çilingir yardımıyla girdikleri evde Uysal'ı yerde hareketsiz halde buldu. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde, Cemil Uysal'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Vücudunda herhangi bir darp ve yara izi bulunmayan Uysal'ın cesedi, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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