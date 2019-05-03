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Üniversite kampüsünde intihar

KONYA'da, üniversite kampüsündeki bir kafede işletme müdürlüğü yapan Barış Ayas (28), tabancayla başına ateş ederek yaşamına son verdi. Olay, saat 15.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesinde bulunan Selçuk Üniversitesi Kampüsü içerisinde...

Üniversite kampüsünde intihar
KONYA'da, üniversite kampüsündeki bir kafede işletme müdürlüğü yapan Barış Ayas (28), tabancayla başına ateş ederek yaşamına son verdi.
Olay, saat 15.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesinde bulunan Selçuk Üniversitesi Kampüsü içerisinde bulunan bir alışveriş merkezinde meydana geldi. İddiaya göre bir kafenin işletme müdürlüğünü yapan Barış Ayas, kafeler bölümünde başına tabanca ile ateş ederek ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olarak Selçuklu Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Ayas, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ayas'ın ailesi ve yakınları ile görüşen polis, çevreye yüklü miktarda borcu olduğunu ve ölümünden önce ailesine intihar içerikli mesajlar gönderdiğini tespit etti. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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