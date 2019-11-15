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Umuda yolculuk Mersin'de son buldu
MERSİN'de, deniz yolu ile dışı yurt dışına çıkmaya çalışan Suriye uyruklu 74 kaçak göçmen yakalandı. Mersin İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir grup kaçak göçmenin...
GÜVENLİK 15.11.2019, 09:40
MERSİN'de, deniz yolu ile dışı yurt dışına çıkmaya çalışan Suriye uyruklu 74 kaçak göçmen yakalandı.
Mersin İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir grup kaçak göçmenin deniz yolu ile yurt dışına çıkmaya çalıştığı bilgisini aldı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, Gülnar ilçesine bağlı Büyükeceli Mahallesi'nde, bazıları Suriye'den gelen 74 kaçak göçmen ile 1 organizatörü yakalayarak, gözaltına aldı.
Kaçakların kullanmayı planladığı 1 tekneye de el konuldu. Tamamı Suriye uyruklu kaçaklar, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilecek. Organizatör hakkında ise adli işlem başlatıldı.
Mersin İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir grup kaçak göçmenin deniz yolu ile yurt dışına çıkmaya çalıştığı bilgisini aldı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, Gülnar ilçesine bağlı Büyükeceli Mahallesi'nde, bazıları Suriye'den gelen 74 kaçak göçmen ile 1 organizatörü yakalayarak, gözaltına aldı.
Kaçakların kullanmayı planladığı 1 tekneye de el konuldu. Tamamı Suriye uyruklu kaçaklar, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilecek. Organizatör hakkında ise adli işlem başlatıldı.
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