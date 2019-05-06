Umuda yolculuk jandarmaya takıldı

AYDIN'ın Söke ilçesinde, jandarmanın durdurduğu otobüste 5 farklı ülke vatandaşı 33 kaçak göçmen yakalandı. Otobüs şoförü ile otobüse öncülük yaptığı belirlenen otomobilde bulunan 2'si yabancı uyruklu 4 organizatör gözaltına alındı. Yabancı uyruklu 2 şüpheli tutuklanırken, otobüs şoförü ve 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İzmir'den Didim'e, yasa dışı yollardan Yunan Adaları'na götürülmek üzere kaçak göçmen getirileceğini belirledi. Bunun üzerine Söke İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ile birlikte dün gece yarısından sonra Söke-Didim Karayolu Sarıkemer Mahallesi yakınlarında önlem aldı. Jandarma, kaçakları taşıyan otobüse öncülük yapıp, yolda denetim yapılıp yapılmadığını belirlediği tespit edilen otomobil, geçiş yaptıktan sonra operasyon için düğmeye bastı.

Önce kaçak göçmenlerin bulunduğu otobüs durduruldu. Otobüste 8'i Suriye, 8'i Irak, 5'i Filistin , 5'i Somali, 7'si Yemen uyruklu toplam 33 kaçak göçmen yakalandı. Otobüs şoförü gözaltına alındı. Ardından da otobüse öncülük yapan otomobilde bulunan Filistin uyruklu A.M ve Suriye uyruklu M.B. ile 2 kişi gözaltına alındı.

Otobüs şoförü ve 4 organizatör, jandarmadaki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Şühelilerden A.M. ve M.B. tutuklandı. 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kişi başı 3 bin 549 TL para cezası kesilen kaçak göçmenler, jandarmadaki işlemlerinin ardından Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.



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