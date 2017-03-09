Umuda yolculuk Akdeniz’de son buldu

Mustafa ERCAN/MERSİN, ()– MERSİN’den fiber bir tekne ile Avrupa ülkelerine gitmek üzere Akdeniz’e açılan Suriye uyruklu 18 göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığı, geçtiğimiz günlerde gelen bir ihbar üzerine harekete geçti. Bir fiber teknenin, Suriye uyruklu iki kişiyi alarak Karaduvar Balıkçı Barınağı’ndan denize açıldığı bilgisini alan Sahil Güvenlik ekipleri tekneyi karadan ve denizden takip etmeye başladı. Dört Sahil Güvenlik botunun görevlendirildiği operasyonda, takipteki teknenin Kazanlı Mahallesi Taşboğaz mevkiinde kanala yanaşarak göçmenleri aldığı belirlendi. Kaçakları taşıyan tekne Sahil Güvenlik botları tarafından denizde durduruldu. Aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu Suriye uyruklu 18 göçmen yakalandı. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

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