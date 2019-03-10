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Ümraniye TEM otoyolunda trafiği kilitleyen kaza

Haber: Çağrı ÇALIŞKAN / İstanbul - ÜMRANİYE  TEM Otoyolu Çamlıca Gişeler yakınında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç önce bariyerlere çarptı, ardından elektirik direğine çarparak durdu. Sürücü hafif yaralanırken,...

Ümraniye TEM otoyolunda trafiği kilitleyen kaza

Haber: Çağrı ÇALIŞKAN / İstanbul - ÜMRANİYE  TEM Otoyolu Çamlıca Gişeler yakınında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç önce bariyerlere çarptı, ardından elektirik direğine çarparak durdu. Sürücü hafif yaralanırken, kaza nedeniyle TEM otoyolunda trafik yoğunluğu oluştu.  Olay saat 12:00 sıralarında Ümraniye TEM Otoyolu Çamlıca Gişeler -Edirne istikametinde meydana geldi. İddaya göre 34 AFT 532 plakalı araç sürücüsü Atakan Avcı Çamlıca Gişeler mevkiinde direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarptı. Bariyerleri aşan lüks araç yol kenarındaki elektrik direğine çarparak durabildi. Sürücü Avcı, hafif şekilde yaralanırken TEM otoyolunda uzun trafik kuyrukları oluştu. Avcı olay yerine gelen ambulansta tedavi edildi, ardından kazaya ilişkin polise ifade verdi. Olayı gören Mustafa Ergün, "Emniyet şeridinden 60 veya 80 km hızla geliyordu. Direksiyon hakimiyetini kaybedip emniyet şeridine girip direğe çarptığını ve takla attığını gördüm. Sürücünün durumu gayet iyi problem yok" dedi. 

(FOTOĞRAF)
 

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