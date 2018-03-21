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Ümraniye'de sahte para operasyonu: 20 liralık banknotlar halinde 7 milyon lira ele geçirildi

Çağatay KENARLI/ İSTANBUL, () İstanbul'da düzenlenen operasyonda 20 liralık banknotlar halinde sahte 7 milyon lira ele geçirildi. Matbaa sahibi baba-oğul aranıyor. Operasyon polis kamerası tarafından görüntülendi.  İstanbul Mali Suçlarla...

Ümraniye'de sahte para operasyonu: 20 liralık banknotlar halinde 7 milyon lira ele geçirildi

Çağatay KENARLI/ İSTANBUL, () İstanbul'da düzenlenen operasyonda 20 liralık banknotlar halinde sahte 7 milyon lira ele geçirildi. Matbaa sahibi baba-oğul aranıyor. Operasyon polis kamerası tarafından görüntülendi. 
İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Ümraniye'de bir işyerinde sahte para basıldığı yönündeki ihbarı değerlendirerek operasyon başlattı. Polis ekipleri, 15 Mart'ta bir matbaaya düzenlediği baskında kesilmemiş 20 liralık banknotlar halinde sahte 7 milyon lira, sahte para yapımında kullanılan boya, sahte para kağıdı ve matbaa makineleri ele geçirildi. 
 
GEÇMİŞTE PKK'YA FİNANSMAN SAĞLAMIŞLAR 
Polis ekipleri yaptığı çalışmalarda matbaanın Süleyman A. ve oğlu Fırat A. ile birlikte işletildiğini tespit etti. Baba-oğul şüphelilerin geçmişte de kalpazanlık suçlarından haklarında çok sayıda kayıt olduğu ortaya çıkarken, şüphelilerin terör örgütü PKK'dan kayıtları olduğunu belirledi. Şüphelilerin sahte paralardan belli miktarda terör örgütü PKK'ya finansman sağladıkları iddia edildi.
 
DİKKAT ÇEKMEMEK İÇİN SADECE 20 TL BASMIŞLAR
Emniyet yetkilileri, şüphelilerin dikkat çekmemek için sadece 20 liralık banknotlar halinde sahte para bastıklarını, çoğu kişinin 20 lira diyerek dikkat etmediğini ileri sürdü.

BABA OĞUL ARANIYOR
Polis ekipleri matbaanın sahibi Süleyman A. ve oğlu Fırat A.'yı yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor. Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı operasyonlar polis kamerası tarafından görüntülendi. 

(FOTOĞRAF)

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