Ümraniye'de öldürülenlerin ve intihar eden kişinin cenazeleri morga kaldırıldı

Ertan KILIÇ - Ozan URAL / İSTANBUL - ÜMRANİYE'de şizofreni hastası Emre Yaşar Hayal'in silahla öldürdüğü annesi İncilay Hayal ve ağabeyi Haluk Hayal'in cenazeleri ile 5 kattan atlayıp yaşamına son veren Emre Yaşar Hayal'in cenazesi incelemeler sonrası morga kaldırıldı.

Namık Kemal Mahallesi Köşk Sokak'ta dün saat 22.00 sıralarında şizofreni hastası 26 yaşındaki Emre Yaşar Hayal'in silahla öldürdüğü annesi İncilay Hayal ve ağabeyi Haluk Hayal'in cenazeleri evde yapılan incelemelerin ardından morga kaldırıldı. Ailesini katlettikten sonra 5. kattan atlayarak hayatını kaybeden Emre Yaşar Hayal'in cenazesi de olay yerindeki inceleme sonrası morga götürüldü.

BABANIN YOĞUN BAKIMDAKİ TEDAVİSİ DEVAM EDİYOR

Olayda Emre Yaşar Hayal tarafından silahla vurularak ağır yaralanan babası İlyas Hüseyin Hayal'in yoğun bakımdaki tedavisi ise devam ediyor.