Ümraniye'de korku dolu anlar kamerada

Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL,()

ÜMRANİYE'DE büfenin kundaklanması ve sonrasında yaşanan panik anları kameraya yansıdı.

Olay, Namık Kemal Mahallesi Sütçü İmam Caddesi'nde önceki gün saat 23.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Ramazan nedeniyle kapalı olan büfede akşam saatlerinde iş yeri sahibi Erol Aynacı(40) ve iki çalışanı temizlik yapmaya geldi. Bir süre sonra bir kişi büfenin önünden geçerken içeri molotof kokteyli attı. Alevler iş yerini sararken içerde bulunanlar kendilerini son anda dışarı atarak canlarını zor kurtardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

TERÖR POLİSİ İNCELEME YAPTI

İtfaiye ekipleri büfede çıkan yangına kısa sürede müdahale ederek yangını kontrol altına alındı. Sağlık ekipleri büfede çalışan ve dumandan etkilenen iki kişiye müdahale ederken tedbir amacı Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Büfede büyük çaplı maddi hasar oluştu. İtfaiye ve polis ekipleri büfede inceleme yaparken güvenlik şeridi çekilerek önlem alındı.

Olay yeri inceleme ekipleri ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler de incelemelerde bulundu. Polis, güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde molotof kokteylini atıp kaçan kişiyi arama çalışması yaparken konuyla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

YANGIN SIRASINDA YAŞANANLAR CEP TELEFON KAMERASINDA

Yangın sırasında büfede yaşananlar bir vatandaş tarafından saniye saniye cep telefon kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde alevler büfeden yükselirken iş yeri sahibi ve çalışanların kovalarla yangını söndürmeye çalıştığı görülüyor. Bir süre sonra olay yerine itfaiye gelerek yangına müdahalede bulunuyor.

MOLOTOF KOKTEYLİNİN ATILMASI GÜVENLİK KAMERASINDA

Bir iş yerinin güvenlik kamerasına ise şüphelinin gelerek elindeki molotof kokteylini yakıp içeri atması yansıyor. Şüpheli ardından hızla uzaklaşıyor.

"MOLOTOF KOKTEYLİ ATARAK KAÇTILAR"

Görgü tanığı Ufuk Toprak, "Büfede temizlik yapan üç kişi vardı. İçeride iki kişi dışarıda bir kişi vardı. Yoldan geçen birileri molotof kokteyli atarak kaçtılar. Büfe sahibi arkalarından koşmaya başladı" dedi.

Sema Doğan ise, "Birden yangın çıktı. İş yeri sahibi gündüz büfeye gelerek temizlik yapmıştı. Akşamda sesleri duyunca camdan dışarıya baktığımızda alev alev yanıyordu. İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Alevler büyüktü ama kimin yaktığını göremedim. Dışarıda göz gözü görmüyordu. Bir ara fazla duman oldu" diye konuştu.



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