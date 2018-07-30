Ümraniye'de çökme anı kamerada

Ramazan EĞRİ-İSTANBUL,()
ÜMRANİYE'DE yapımı devam eden bir inşaatın istinat duvarı çöktü. Bazı araçlar inşaat çukuruna düştü. Olay anı amatör kameraya yansıdı
FOTOĞRAFLI
Ramazan EĞRİ-İSTANBUL,() ÜMRANİYE'DE yapımı devam eden bir inşaatın istinat duvarı çöktü. Bazı araçlar inşaat çukuruna düştü. Olay anı amatör kameraya yansıdı FOTOĞRAFLI
30 Temmuz 2018 Pazartesi 11:06
Ramazan EĞRİ-İSTANBUL,()
ÜMRANİYE'DE yapımı devam eden bir inşaatın istinat duvarı çöktü. Bazı araçlar inşaat çukuruna düştü. Olay anı amatör kameraya yansıdı
FOTOĞRAFLI
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