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Ümraniye'de bir anaokulun atölyesi yandı

    Uğur AYAZSIN / İSTANBUL, () ÜMRANİYE'de bir anaokulunun atölye olarak kullanılan binasında yangın çıktı. İtfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürülen yangın paniğe neden oldu. Tepeüstü Mahallesi, Nevzat Demir...

Ümraniye'de bir anaokulun atölyesi yandı

 

 

Uğur AYAZSIN / İSTANBUL, () ÜMRANİYE'de bir anaokulunun atölye olarak kullanılan binasında yangın çıktı. İtfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürülen yangın paniğe neden oldu.

Tepeüstü Mahallesi, Nevzat Demir Caddesi'nde bulunan bir anaokulunun atölye olarak kullanılan ek binasında yangın çıktı. Henüz nedeni bilinmeyen yangında ölen ya da yaralanan olmadı. Saat 14.30 sıralarında ahşap 2 katlı binayı saran alevleri gören vatandaşların ihbarıyla olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın nedeniyle dumanlar gökyüzünü kaplarken, itfaiye erleri yangının anaokulunun yan kısmında bulunan fidanlığa sıçramasını engelledi. Yangın yaklaşık yarım saatlik bir çalışmayla sonlandırıldı.

İÇERİDE ÖĞRENCİ YOKTU

Yangının çıktığı sırada atölyede öğrenci ya da öğretmenin olmadığı belirtildi. Vatandaşlar ise yangının sobadan kaynaklandığını iddia etiler. Yaralı ve can kaybının yaşanmadığı yangında sağlık ekipleri hazır bulundu.

(FOTOĞRAF)
 

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