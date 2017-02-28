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Uluslararası İpek Yolu'na tuzaklanan patlayıcı imha edildi

Nezir GÜNEŞ/MARDİN, () - MARDİN'in Kızıltepe İlçesi'nde, güvenlik güçlerinin uluslararası İpek Yolu'nda yaptığı kontroller sırasında, yola gömülerek tuzaklanan 40 kilo ağırlığında el yapımı patlayıcı bulunarak, kontrollü...

Uluslararası İpek Yolu'na tuzaklanan patlayıcı imha edildi

Nezir GÜNEŞ/MARDİN, () - MARDİN'in Kızıltepe İlçesi'nde, güvenlik güçlerinin uluslararası İpek Yolu'nda yaptığı kontroller sırasında, yola gömülerek tuzaklanan 40 kilo ağırlığında el yapımı patlayıcı bulunarak, kontrollü bir şekilde imha edildi.
Derik İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Kızıltepe'den geçen tarihi İpek Yolu'nun Derik Üçyol mevki yakınlarında, yol kenarına gömülü vaziyette tuzaklanmış ancak düzeneği olmayan yaklaşık 40 kilo el yapımı patlayıcıyı tespit etti. Patlayıcının etkisiz hale getirilmesi için güvenlik güçleri çevrede önlem alırken, uluslararası İpek Yolu çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı. Alınan önlemlerin ardından, bomba imha uzmanları, yola tuzaklanan patlayıcıyı kontrollü bir şekilde imha etti. Patlamanın etkisiyle karayolunun kenarında 1.5 metre derinliğinde bir çukur oluştu. Bölgede güvenliğin sağlanılmasının ardından uluslararası İpek Yolu, yeniden trafiğe açıldı.

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