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Uludere'de PKK sığınaklarına operasyon

ŞIRNAK'ın Uludere İlçesi Şenoba Beldesi'ndeki Giresumunu Dağları'nda PKK'lıları etkisiz hale getirmek ve kış hazırlıklarını imha etmek amacıyla operasyon düzenledi. 23'üncü Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı, 1'inci Jandarma...

Uludere'de PKK sığınaklarına operasyon
ŞIRNAK'ın Uludere İlçesi Şenoba Beldesi'ndeki Giresumunu Dağları'nda PKK'lıları etkisiz hale getirmek ve kış hazırlıklarını imha etmek amacıyla operasyon düzenledi.
23'üncü Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı, 1'inci Jandarma Komando Tugayı ve 48'inci Hudut Tugay Komutanlığı ile güvenlik korucuların katıldığı ortak operasyonda, çok miktarda örgütsel doküman, tıbbi ve yaşam malzemesi ele geçirildi. Şırnak Valiliği'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, şöyle denildi:
"İlimiz Uludere İlçesi Şenoba Beldesi Giresumunu Dağları bölgesinde 21 Aralık 2016 tarihinde bölücü terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek ve bölücü terör örgütünün kış hazırlıklarını imha etmek maksadıyla 23'üncü Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı sorumluluğunda, 1'inci Jandarma Komando Tugay Komutanlığı, 48'inci Hudut Tugay Komutanlığı ve güvenlik korucularımızın katılımıyla icra edilen müşterek operasyonda bol miktarda örgütsel doküman, tıbbi ve yaşam malzemesi ele geçirilmiştir."

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