Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Ekrem İmamoğlu mazbatasını almaya böyle gitti
Elazığ'da 3.6 büyüklüğünde deprem
Elazığ'da 3.6 büyüklüğünde deprem
YSK, Keskin'de verilen mazbatayı iptal etti
YSK, Keskin'de verilen mazbatayı iptal...
SİHA ilk test uçuşunu yaptı
SİHA ilk test uçuşunu yaptı

Uludere'de otomobil dereye yuvarlandı: 1 ölü

ŞIRNAK'ta sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil dereye yuvarlandı. Akıntıya kapılan otomobildeki 2 kişi kendi imkanlarıyla kurtulurken, AFAD ekiplerinin yaptığı aramada sürücünün cansız bedenine ulaşıldı.  Kaza, akşam saatlerinde Uludere...

Uludere'de otomobil dereye yuvarlandı: 1 ölü
ŞIRNAK'ta sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil dereye yuvarlandı. Akıntıya kapılan otomobildeki 2 kişi kendi imkanlarıyla kurtulurken, AFAD ekiplerinin yaptığı aramada sürücünün cansız bedenine ulaşıldı. 
Kaza, akşam saatlerinde Uludere ilçesinde Hilal beldesinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi bilinmeyen 73 AAC 889 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu dereye yuvarlandı. Akıntıda sürüklenen otomobildeki 2 kişi kendi imkanlarıyla kurtulurken, sürücü ise kayboldu. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri 2 kişiye müdahalede bulunurken, AFAD ekipleri ise derede arama yaptı. Olayı gören birçok kişi arama çalışmalarını takip ederken, sürücünün cansız bedenine ulaşıldı. Yapılan incelemelerin ardından sürücünün cansız bedeni otopsi yapılmak üzere  hastane morguna kaldırıldı.

FOTOĞRAFLI
 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328