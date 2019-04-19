Uludere'de otomobil dereye yuvarlandı: 1 ölü

ŞIRNAK'ta sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil dereye yuvarlandı. Akıntıya kapılan otomobildeki 2 kişi kendi imkanlarıyla kurtulurken, AFAD ekiplerinin yaptığı aramada sürücünün cansız bedenine ulaşıldı.Kaza, akşam saatlerinde Uludere ilçesinde Hilal beldesinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi bilinmeyen 73 AAC 889 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu dereye yuvarlandı. Akıntıda sürüklenen otomobildeki 2 kişi kendi imkanlarıyla kurtulurken, sürücü ise kayboldu. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri 2 kişiye müdahalede bulunurken, AFAD ekipleri ise derede arama yaptı. Olayı gören birçok kişi arama çalışmalarını takip ederken, sürücünün cansız bedenine ulaşıldı. Yapılan incelemelerin ardından sürücünün cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

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