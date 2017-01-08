Uludağ’da kar kalınlığı 2 metre 60 santim oldu (2)

KAYAN TIR’LAR TRAKTÖRLE ÇEKILEREK YOL AÇILDI
Bursa’nın İnegöl-Yenişehir Karayolu, buzlanma yüzünden kayan TIR’lar nedeniyle bir süre ulaşıma kapandı. Boğazköy Mahallesi yakınlarındaki kaza sonucu uzun kuyruklar oluştu. Kayan TIR´ların kurtarılması için Boğazköy Mahallesi’nden traktörü olan çiftçilerden yardım istendi. Gelen bir traktör TIR´ları kurtarmayı başaramayınca ikinci traktör devreye girdi. Traktörler birbirine bağlanıp TIR´lar tek tek kurtarıldı. TIR’ların çekilmesi sonucu yol yeniden ulaşıma açıldı.
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KAYAN TIR’LAR TRAKTÖRLE ÇEKILEREK YOL AÇILDI