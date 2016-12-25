Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Psikoterapist Karakaya: Sahipsiz çocuk ve gençler, canlı bomba adayı
Sahipsiz çocuk ve gençler, canlı...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'hanuka bayramı' mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'hanuka bayramı' mesajı
Flash!!! Rus askeri uçağı Karadeniz'de düştü
Düşen Rus askeri uçağında gazeteciler...
Sosyal medyada terör destek veren 10 bin kişiye soruşturma
Bin 656 kiş teröre destek...

Uludağ’da donma tehlikesi geçiren kadını jandarma kurtardı

BURSA, () - ULUDAĞ’da doğa yürüyüşü yaparken kaybolan 2’si kadın 6 kişi jandarma tarafından kurtardı. Donma tehlikesi geçiren Betül G.'yi jandarma görevlisi sırtına alarak karayolundaki kurtarma aracına kadar taşıdı. Uludağ’ın...

Uludağ’da donma tehlikesi geçiren kadını jandarma kurtardı

BURSA, () - ULUDAĞ’da doğa yürüyüşü yaparken kaybolan 2’si kadın 6 kişi jandarma tarafından kurtardı. Donma tehlikesi geçiren Betül G.'yi jandarma görevlisi sırtına alarak karayolundaki kurtarma aracına kadar taşıdı.
Uludağ’ın eteklerindeki Süleymaniye Köyü yakınlarında doğa yürüyüşüne çıkan Vedat G., Berkant G. ve Betül G., Ümit Ö., Gülay Ö. ve Selim A., aniden bastıran kar yağışı ve tipi nedeniyle kaybolunca saat 14.00 sıralarında telefonla jandarma ekiplerini arayarak yardım istedi. İhbar üzerine Uludağ’da görev yapan Jandarma Arama-Kurtarma (JAK) timleri ile Yiğitali Jandarma Karakolu ekipleri harekete geçti. Karayolları ekipleri de kapanan yolu açarak bölgeye araçların gitmesini sağladı.
Yaya olarak giden JAK timi saat 16.45’te kaybolan 6 kişiye ulaştı. Donma tehlikesi geçiren Betül G.’yi bir JAK görevlisi sırtına alarak 400 metre taşıdıktan sonra kurtarma aracına ulaştırdı. Betül G. buradaki ilk müdahalenin ardından Çekirge Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Jandarmadan yapılan açılamada, yürüyüş organizasyonunu düzenleyen kişi hakkında Bursa Valiliği’nin doğa yürüyüşlerinde kılavuz alınması yönündeki kararına uymadığı gerekçesiyle idari işlem yapıldığı belirtilerek, ayrıca adli soruşturmanın da başlatıldığı belirtildi.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246

banner55