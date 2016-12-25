Uludağ’da donma tehlikesi geçiren kadını jandarma kurtardı

BURSA, () - ULUDAĞ’da doğa yürüyüşü yaparken kaybolan 2’si kadın 6 kişi jandarma tarafından kurtardı. Donma tehlikesi geçiren Betül G.'yi jandarma görevlisi sırtına alarak karayolundaki kurtarma aracına kadar taşıdı.

Uludağ’ın eteklerindeki Süleymaniye Köyü yakınlarında doğa yürüyüşüne çıkan Vedat G., Berkant G. ve Betül G., Ümit Ö., Gülay Ö. ve Selim A., aniden bastıran kar yağışı ve tipi nedeniyle kaybolunca saat 14.00 sıralarında telefonla jandarma ekiplerini arayarak yardım istedi. İhbar üzerine Uludağ’da görev yapan Jandarma Arama-Kurtarma (JAK) timleri ile Yiğitali Jandarma Karakolu ekipleri harekete geçti. Karayolları ekipleri de kapanan yolu açarak bölgeye araçların gitmesini sağladı.

Yaya olarak giden JAK timi saat 16.45’te kaybolan 6 kişiye ulaştı. Donma tehlikesi geçiren Betül G.’yi bir JAK görevlisi sırtına alarak 400 metre taşıdıktan sonra kurtarma aracına ulaştırdı. Betül G. buradaki ilk müdahalenin ardından Çekirge Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarmadan yapılan açılamada, yürüyüş organizasyonunu düzenleyen kişi hakkında Bursa Valiliği’nin doğa yürüyüşlerinde kılavuz alınması yönündeki kararına uymadığı gerekçesiyle idari işlem yapıldığı belirtilerek, ayrıca adli soruşturmanın da başlatıldığı belirtildi.

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