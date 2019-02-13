Uludağ’da 1 kişinin öldüğü, 2 liralık tuvalet ücreti kavgası şüphelileri adliyede

BURSA Uludağ'da iki grup arasında çıkan, Yusuf Köse’nin (19) öldüğü, 3 kişinin de yaralandığı silahlı kavgaya karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 29 kişi, adliyeye sevk edildi.

Olay, pazar günü saat 19.30 sıralarında Uludağ 1’inci Oteller Bölgesi’nde meydana geldi. Kayak kiralama işi yapan Y.K.Ü., E.Ç. ve R.Ö. ile özel güvenlik görevlileri S.Ç., R.B. ve otel çalışanı A.Ö. arasında, iddiaya göre 2 liralık tuvalet ücretinin ödenmemesi nedeniyle kavga çıktı. Jandarma kavgaya müdahale etti. Olayın ardından kayak kiralama işi yapan yaklaşık 40 kişilik esnaf, kavgaya karışan özel güvenlik görevlilerinin konakladıkları otelin kafesini bastı. Burada güvenlik görevlileri ve beraberlerindeki arkadaşlarıyla, kayak işi yapanlar arasında yeniden kavga çıktı. Kavga sırasında özel güvenlik görevlilerinden M.S., tabancayla hedef göstermeksizin ateş etti. Silahtan çıkan kurşunların isabet ettiği kayak kiralama işi yapan Yusuf Köse hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

Olay sonrası jandarma, kamera görüntülerinden de yola çıkarak kayak kiralama işi yapan 15 kişiyle, 14 güvenlik görevlisini gözaltına aldı. Jandarmada sorguları tamamlanan 29 kişi, bugün sabah saatlerinde geniş güvenlik önlemi altında Bursa Adliyesi’ne sevk edildi.

Adliyede farklı yerlerde tutulan iki grup, savcılık ifadelerinin ardından Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne çıkarılacak.



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