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Uludağ Üniversitesi'nde FETÖ operasyonu: 7 gözaltı

Berktuğ ÖNCÜ / BURSA, () - BURSA'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında  gerçekleştirilen operasyonda, Uludağ Üniversitesi'nde çalışan 7 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin 'ByLock' kullandığı tespit edilirken,...

Uludağ Üniversitesi'nde FETÖ operasyonu: 7 gözaltı

Berktuğ ÖNCÜ / BURSA, () - BURSA'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında  gerçekleştirilen operasyonda, Uludağ Üniversitesi'nde çalışan 7 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin 'ByLock' kullandığı tespit edilirken, yapılan aramalarda 38 bin Amerikan doları ve bir miktar Türk lirası ele geçirildi.
Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında, Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerince, Uludağ Üniversitesi'nde çalışanlara yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 7 üniversite çalışanı gözaltına alındı. Şüphelilerin, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullanıcısı oldukları belirtildi. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 38 bin Amerikan doları ve bir miktar TL bulundu. Öte yandan şüphelilerin, örgüt liderinin çağrısı ile Bank Asya'ya para yatırdığı öne sürüldü. 
Sorgulamaları devam eden zanlılar adliyeye çıkartılacak.
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