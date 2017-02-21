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Uludağ'da 'ölü nokta'da kaybolan kayakçıyı JAK timi kurtardı

BURSA, ( - ULUDAĞ'da kayak yaparken kaybolan 36 yaşındaki Anıl Ozan Ö., Jandarma Arama ve Kuratrma (JAK) ekipleri tarafından 2 saat sonra kurtardı. Telefonunun kapsama alanı dışında olduğu için iletişim kurulamayan ve konumunu bildiremeyen...

Uludağ'da 'ölü nokta'da kaybolan kayakçıyı JAK timi kurtardı

BURSA, ( - ULUDAĞ'da kayak yaparken kaybolan 36 yaşındaki Anıl Ozan Ö., Jandarma Arama ve Kuratrma (JAK) ekipleri tarafından 2 saat sonra kurtardı. Telefonunun kapsama alanı dışında olduğu için iletişim kurulamayan ve konumunu bildiremeyen Anıl Ozan Ö. kurtarıldıktan sonra kar motorları ile önce oteller bölgesine getirildikten sonra sağlık kontrolünden geçirildi.
Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Uludağ'a dün kayak yapmak için çıkan makine mühendisi Anıl Ozan Ö., Cennetkaya Pistinin Katıröldü Tepesi'ne çıkınca yoğun kar ve sis nedeniyle yönünü kaybetti. Saat 13.00 sıralarında 156 Jandarmayı arayan Anıl Ozan.Ö. yardım istedi. Bulunduğu bölgeden ayrılıp telefon bağlantısı sağlanamayan 'ölü nokta' olarak bilinen bölgeye giden Anıl Ozan Ö.'yü bulmak için jandarma ekipleri kar motorları ve arama timleri ile harekete geçti. JAK ekipleri yaklaşık 2 saat süren arama sonunda Anıl Ozan Ö.'ye,  kaybolduğu ihbarını yaptığı yere 7 kilometre uzaklıktaki Soğukpınar Mahallesi Alabayır Sırtı'na ulaştı. Sağlık durumu iyi olan Anıl Anıl Ozan Ö., yürüyerek yakınında bekleyen kar motoruna bindirilip oteller bölgesine getirildi. 112 Sağlık Merkezi'nde yapılan muayenesinde sağlık durumu iyi olduğu anlaşılan Anız Olaz Ö. ifadesin alındıktan sonra bırakıldı.

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