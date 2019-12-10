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Uludağ'da kaybolan dağcıları arama çalışmaları montun bulunduğu bölgede yoğunlaştı (3)
BURSA VALİLİĞİ: CESEDE RASTLANMADI Uludağ'da, 1 Aralık Pazar gecesi zirve tırmanışı yaparken kaybolan amatör dağcılar Mert Alpaslan (31) ve Efe Sarp'ı (37) arama çalışmaları, 8'inci günde de sürerken saat 19.30'da Küreklidere Bölgesi'nde...
GÜVENLİK 09.12.2019, 20:24
BURSA VALİLİĞİ: CESEDE RASTLANMADI
Uludağ'da, 1 Aralık Pazar gecesi zirve tırmanışı yaparken kaybolan amatör dağcılar Mert Alpaslan (31) ve Efe Sarp'ı (37) arama çalışmaları, 8'inci günde de sürerken saat 19.30'da Küreklidere Bölgesi'nde bir ceset bulunduğu iddia edildi. Ancak bu iddia yetkililer tarafından doğrulanmadı. Bursa Valiliği ve AFAD görevlileri, herhangi bir cesede rastlanmadığını, arama çalışmalarının devam ettiğini açıkladı.
Huzeyfe ÖZDEMİR/BURSA, ()
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