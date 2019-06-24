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Uludağ'da kamp yaparken yaralanan 2 turist dağcıyı ekipler kurtardı

BURSA’da Uludağ’a kamp yapmaya giden Arnavutluk vatandaşı 4 turistten 2'si, zirve tırmanışının ardından inişe geçtikleri sırada yaklaşık 5 metre yükseklikten düşerek yaralandı. Diğer arkadaşlarının ihbarı üzerine yaralı 2 turist,...

Uludağ'da kamp yaparken yaralanan 2 turist dağcıyı ekipler kurtardı
BURSA’da Uludağ’a kamp yapmaya giden Arnavutluk vatandaşı 4 turistten 2'si, zirve tırmanışının ardından inişe geçtikleri sırada yaklaşık 5 metre yükseklikten düşerek yaralandı. Diğer arkadaşlarının ihbarı üzerine yaralı 2 turist, olay yerine gelen arama-kurtarma ekipleri tarafından kurtarıldı.
Arnavutluk’tan Bursa’ya gezmeye gelen Arlinu Salihu, Advar Xhabafti, Shkodran Yashari ve Yıly Xhar, dün Uludağ tırmanış gerçekleştirdi. Geceyi zirvede kurdukları kampta geçiren 4 turist dağcı, bu sabah Göller Bölgesi’ne dönmek üzere inişe geçti. kayalık bölgede birbirlerine tutunarak indikleri sırada gruptan 2 dağcı, kayarak yaklaşık 5 metre yük seklikten düştü. Olayda Arlinu Salihu ve Advar Xhabafti’nin ayak ve kafalarında kırıklar oluşurken, Shkodran Yashari ve Yıly Xhar durumu jandarma ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ve Afet Acil Durum (AFAD) ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaklaşık 2 saatlik zorlu tırmanışın ardından yaralılara ulaştı. İlk müdahaleleri yapılan yaralı turistler, ekipler tarafından araçların bulunduğu bölgeye indirildi. Ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim Ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan yaralı dağcılar tedavi altına alındı. Turistlerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. 

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