Uludağ'da doğa yürüyüşüne çıkan 5 kişi mahsur kaldı

Kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ'da doğa yürüyüşüne çıkan 5 kişi, şelale mevkiinde mahsur kaldı. Donmamak için ateş yakan ve Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timlerine cep telefonuyla ulaşıp yardım isteyen 5 kişiyi kurtarma çalışmaları sürüyor.



Doğa yürüyüşü için Uludağ Oteller Bölgesinden yola çıkan 5 kişilik grup, Bakacak bölgesinde patika yolu takip ederek orman içerisinden yürüyüşlerine devam ederken önlerine çıkan 6 metrelik şelaleden aşağıya indi. Hava karardığı için yürüyüşe son veren grup geldikleri yönde dönüşe geçti. Ancak şelaleden yukarıya tırmanamayan grup, cep telefonuyla jandarmayı arayarak yardım istedi, donmamak için de ateş yaktı. Tüm eşyalarını şelalenin üst kısmında bıraktıkları için çok üşüdüklerini, donmamak için ateş yaktıklarını belirten grubun yerini tespit eden JAK ekibi, 5 kişiyi mahsur kaldıkları yerden kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.



ANKARA'DAN AFAD HELİKOPTERİ BÖLGEYE GİTTİ



​Bursa'da doğa yürüyüşü için Uludağ Oteller Bölgesinden yola çıktıktan sonra şelale bölgesinde mahsur kalan 5 kişinin kurtarılması için Ankara'dan içerisinde 6 kişiilik arama-kurtarma ekibinin bulunduğu AFAD helikopterinin, çalışmalara katılmak üzere bölgeye hareket ettiği öğrenildi.



3 KİŞİ ATEŞ YAKIP SABAHI BEKLİYOR



​Bursa'da doğa yürüyüşü için Uludağ Oteller Bölgesinden yola çıkan 3 kişinin, yolda karşılaştıkları 2 profosyonel dağcı ile bir süre birlikte yürüdükten sonra ayrıldıkları ortaya çıktı. 2 profısyonel dağcının nişi gerçekleştirip yerleşim birimine ulaştığı ancak, 3 kişilik grubun ise şelale bölgesinde mahsur kaldıkları belirlendi. Mahsur kalanlardan birinin yakın bir zamanda ayağından ameliyat olduğu için soğuk nedeniyle ağrısının bulunduğu öğrenildi. Yetkililer mahsur kalan dağcıların bulunduğu bölgede hava sıcaklığının eksi 3 derece dolayında olduğunu bildirdi. Ancak, mahsur kalanlarla sürekli irtibat halinde olunduğunu ve ateş yakıp ısındıkları ve herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığı belirtildi.



KURTARMA ÇALIŞMALARINA BUZLANMA NEDENİYLE ARA VERİLDİ.



Bu arada Ankara'dan istenen AFAD helikopterinin iptal edilmesinin ardından yerine Eskişehir 1. Hava Kuvvet Komutanlığı'ndan saat 22:30 sıralarında havalanan kurtarma helikopteriinin şiddetli rüzgar nedeniyle mahsur kalan grubun bulunduğu bölgeye iniş yapamadığı kaydedildi. Olumsuz hava koşulları nedeniyle kurtarma helikopterinin uçuşunun sonlandığı sabah erken saatlerde yeniden havalanacağı öğrenildi.



Yetkililer bölgenin sarp ve kayalık olmasının yanısıra gece hava sıcaklığının daha da düşmesi nedeniyle buzlanma meydana geldiğini ve karadan giden ekibin karanlıkta herhangi bir kaza yaşanmaması için kurtarma çalışmalarına ara verildiğini belirttiler. Ekiplerin sabah 06.00'da yeniden çalışmalara başlayacağı ve hava koşullarına göre helikopter desteğinin de sağlanacağını ifade ettiler.