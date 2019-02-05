Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Ünlü siyasetçi Yaşar Okuyan CHP'ye katıldı
Ünlü siyasetçi Yaşar Okuyan CHP'ye...
Erdoğan_Bahçeli görüşmesi ne zaman?
Erdoğan_Bahçeli görüşmesi ne zaman?
İYİ Parti’den istifa eden vekil AKP’ye geçti
İYİ Parti’den istifa eden vekil...
RG - Yıllık NBŞ kotası 67 bin 500 ton olarak belirlendi
Resmi gazetede yayınlandı, NBŞ kotası...

Uludağ'da 6 kişinin üzerine kar kütlesi düşen binanın çatısı temizlendi

ULUDAĞ'da dün 6 kişinin üzerine kar kütlesi düşen PTT binasının çatısı, itfaiye ekipleri tarafından sıcak su ile temizlendi. Kış turizminin en önemli merkezlerinden Uludağ'da dün, PTT binasının çatısında biriken kar kütlesi piste...

Uludağ'da 6 kişinin üzerine kar kütlesi düşen binanın çatısı temizlendi
ULUDAĞ'da dün 6 kişinin üzerine kar kütlesi düşen PTT binasının çatısı, itfaiye ekipleri tarafından sıcak su ile temizlendi.
Kış turizminin en önemli merkezlerinden Uludağ'da dün, PTT binasının çatısında biriken kar kütlesi piste gitmek için sıra bekleyen 6 kişinin üzerine düştü. Çevredekiler tatilcileri kurtarmak için seferber olurken olay yerine çok sayıda arama kurtarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaklaşık 1 saatlik çalışmanın sonunda kar altından çıkarılan 6 kişi, Bursa'da çeşitli hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.
ÇATI TEMİZLENDİ
Olayın ardından itfaiye ekipleri, bugün, kullanılmayan PTT binasına çıkarak sıcak su ile biriken buz ve kar kütlelerini temizledi. Jandarma binanın önündeki yolu ulaşıma kapatırken, itfaiye ekipleri çalışma yaptı. Temizliğin ardından yola dökülen kar kütleleri de kepçeyle yol kenarına çekildi.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328