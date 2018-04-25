Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye sert yanıt!
Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye sert yanıt!
Bahçeli'den 'olaylı derbi' yorumu
Bahçeli'den 'olaylı derbi' yorumu
Rusya Savunma Bakanı: ABD ve müttefikleri terör güçlerini kullanıyor
ABD ve müttefikleri terör güçlerini...
PİYASALAR - Küresel gelişmelerle dolar 4.10 lirada
Dolar yine rekor kırdı

Ülke genelinde eş zamanlı operasyonda aranan 1091 kişi yakalandı

Mustafa TURAPOĞLU/ANKARA, () - EMNİYET Genel Müdürlüğü'nce (EGM) ülke genelinde aranan kişilere yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, 1091 kişinin yakalandığı belirtildi. EGM koordinesinde, mala karşı işlenen suçlar başta olmak...

Ülke genelinde eş zamanlı operasyonda aranan 1091 kişi yakalandı

Mustafa TURAPOĞLU/ANKARA, () - EMNİYET Genel Müdürlüğü'nce (EGM) ülke genelinde aranan kişilere yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, 1091 kişinin yakalandığı belirtildi.
EGM koordinesinde, mala karşı işlenen suçlar başta olmak üzere tüm asayiş suçlarından aranan kişilerin yakalanmasına yönelik 22- 24 Nisan günlerinde, ülke genelinde eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi. EGM'den yapılan açıklamaya göre, 2 bin 932 adreste yapılan operasyonlarda 2 bin 539 ekip ile 6 bin 960 personel görev aldı. Operasyon sonucu 'adam öldürme' suçundan 12, 'hırsızlık' suçundan 234, 'yaralama' suçundan 137, 'cinsel' suçlardan 23, 'yağma' suçundan 33, 'dolandırıcılık' suçundan 46, 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan 30, 'FETÖ/PDY örgütüne üye olmak' suçundan 2 kişi ile diğer suçlardan aranan toplam 1091 kişi yakalandı. Ayrıca operasyonlarda, ruhsatsız 2 tabanca, 1 av tüfeği ve 10 mermi ele geçirildi. Uygulamaların, polis-halk ilişkisine azami derecede dikkat edilerek, başarıyla tamamlandığı belirtildi.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314