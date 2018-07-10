Ufuk'un otopsisinde silah veya kesici alet yaralanmasına rastlanmadı

Vasi KÖSE/KIRIKHAN (Hatay), () - HATAY'ın Hassa ilçesinde, 1 Temmuz'da, zihinsel engelli amcasıyla kaynaktan içme suyu almaya gittiği Amanos Dağları eteklerinde kaybolan ve 8 gün sonra, kaybolduğu yere yaklaşık 4 kilometre uzaklıktaki ormanlıkta cansız bedeni bulunan konuşma engelli Ufuk Tatar'ın (6) otopsi sonucu açıklandı. İlk bulgulara göre, Ufuk'un kafatasında parçalı kırıklar tespit edilirken, vücudunda ise ateşli silah, kesici ve delici alet yaralanması izine rastlanmadı, anal bölgede patolojik özellik görülmedi.

Kırıkhan ilçesinde yaşayan tarım işçisi Muhammet Tatar, 1 Temmuz Pazar günü, ailesiyle birlikte Amanos Dağları'nın eteklerinde yer alan Hassa'nın kırsal Arpalıuşağı Mahallesi yakınlarında oturan ablasını ziyarete geldi. Zihinsel engelli olduğu bildirilen amca Mehmet Tatar (34), iddiaya göre, saat 15.00 sıralarında, yeğeni konuşma engelli Ufuk ile birlikte eve 100 metre uzaklıkta bulunan dağ eteğindeki kaynaktan su almaya gitti. Ancak Ufuk, Amanos Dağı eteğindeki kaynaktan amcası bidonlara su doldururken ortadan kayboldu. Ufuk'un kaybolduğu jandarmaya bildirildi. 8 gün boyunca dağ taş aranan Ufuk'un, 8 Temmuz Pazar günü saat 12.00'de, kaybolduğu su kaynağına yaklaşık 4 kilometre uzaklıkta bulunan Yoluklar Mahallesi'ndeki ormanlıkta cansız bedeni bulundu. Yaklaşık 20 metre yükseklikten düştüğü değerlendirilen Ufuk Tatar'ın cenazesi, yapılan otopsinin ardından dün Kırıkhan ilçesinde toprağa verildi.

OTOPSİ SONUCU BELLİ OLDU; KAFATASINDA PARÇALI KIRIKLAR VAR

Olayla ilgili soruşturmayı sürdüren Kırıkhan Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Ufuk Tatar'ın Hatay Adli Tıp Şube Müdürlüğü'nde yapılan otopsinin ilk değerlendirmesi açıklandı. Ufuk'un kafatasasında parçalı kırıklar tespit edildiği, vücudunda ise ateşli silah, kesici ve delici alet yaralanması izine rastlanmadığı belirtilen açıklama şöyle:

"Hassa Cumhuriyet Savcımız ve jandarma olay yeri inceleme ekibinin yaptığı inceleme sonucu Ufuk Tatar'ın cenazesi bulunduğu yerden alınıp Hassa Devlet Hastanesi'ne getirilerek gerekli ilk ölü muayene ve tespit işlemlerine müteakiben daha ayrıntılı klasik otopsi işlemleri için Hatay Adli Tıp Şube Müdürlüğü'ne gönderilmiştir. Hatay Adli Tıp Şube Müdürlüğü'nce cenaze üzerinde yapılan inceleme ve klasik otopsi sonucunda ilk bulgulara göre Ufuk Tatar'ın kafatasında parçalı kırıkların bulunduğu, vücudunda ise ateşli silah yaralanması ve kesici, delici alet yaralanması izi bulunmadığı, anal bölgede herhangi bir patolojik özellik görülmediği saptanmış fakat kesin ölüm sebebi ve diğer tespitlerin Ufuk Tatar'dan alınan doku ve diğer örneklerin Adana Adli Tıp Grup Başkanlığınca yapılacak histopatolojik ve toksikolojik inceleme sonucunda yapılacağı anlaşılmış olup konuyla ilgili soruşturma Hassa Cumhuriyet Başsavcılığınca hassasiyetle ve titizlikle yürütülmektedir."

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