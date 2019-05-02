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Uçurumdan yuvarlanan patpat, baraja düştü: 1 ölü

Ali Rıza ETCİ/ERMENEK (Karaman), () - KARAMAN'ın Ermenek ilçesinde, aksının kırılması sonucu kontrolden çıkan patpat, uçurumdan Ermenek Barajı'na düştü. Patpatı kullanan Eyüp Sevili'nin (67) suda cansız bedeni bulundu. Kaza, saat...

Uçurumdan yuvarlanan patpat, baraja düştü: 1 ölü

Ali Rıza ETCİ/ERMENEK (Karaman), () - KARAMAN'ın Ermenek ilçesinde, aksının kırılması sonucu kontrolden çıkan patpat, uçurumdan Ermenek Barajı'na düştü. Patpatı kullanan Eyüp Sevili'nin (67) suda cansız bedeni bulundu.
Kaza, saat 10.00 sıralarında, Ermenek- Ardıçkaya köyü yolu Manastır mevkisinde meydana geldi. Çiftçi Eyüp Sevili, eşi Ayşe Sevili ile birlikte tarlasına gitmek üzere patpata binerek, yola çıktı. Eyüp Sevili yönetimindeki patpat, aksının kırılması sonucu kontrolden çıkarken, Ayşe Sevili, yola düştü. Eyüp Sevili'nin üzerinde olduğu patpat, uçurumdan Ermenek Barajı'na düştü. Yola düşerek, yaralanan Ayşe Sevili, telefonla aradığı yakınlarından yardım istedi. İhbarla bölgeye gelen sağlık görevlileri, Ayşe Sevili'yi ambulansla Ermenek Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Botla suya açılan jandarmalar ise Eyüp Sevili'nin cansız bedenine ulaştı. Sudan çıkarılan Eyüp Sevili'nin cansız bedeni, otopsi için aynı hastanenin morguna götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

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