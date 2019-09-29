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Uçurumdan yuvarlanan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı
AFYONKARAHİSAR'da, kontrolden çıkıp, 60 metrelik uçurumdan yuvarlanan hafif ticari aracın sürücüsü Ümit Akan (25) ağır yaralandı. Kaza, saat 15.30 sıralarında, Şuhut ilçesine bağlı Başören köyü yakınlarında meydana geldi. Şuhut'tan...
GÜVENLİK 29.09.2019, 18:38
AFYONKARAHİSAR'da, kontrolden çıkıp, 60 metrelik uçurumdan yuvarlanan hafif ticari aracın sürücüsü Ümit Akan (25) ağır yaralandı.
Kaza, saat 15.30 sıralarında, Şuhut ilçesine bağlı Başören köyü yakınlarında meydana geldi. Şuhut'tan Başören'e giden Ümit Akan yönetimindeki 01 BSK 78 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkıp, takla atarak, 60 metrelik uçurumdan yuvarlandı. Kazada araçtan fırlayan Akan, ağır yaralandı. Akan'a ilk müdahaleyi olay yerinden geçen sürücüler yaptı. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince Ümit Akan, ambulansla Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaza, saat 15.30 sıralarında, Şuhut ilçesine bağlı Başören köyü yakınlarında meydana geldi. Şuhut'tan Başören'e giden Ümit Akan yönetimindeki 01 BSK 78 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkıp, takla atarak, 60 metrelik uçurumdan yuvarlandı. Kazada araçtan fırlayan Akan, ağır yaralandı. Akan'a ilk müdahaleyi olay yerinden geçen sürücüler yaptı. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince Ümit Akan, ambulansla Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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