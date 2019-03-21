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Uçurumdan düşen genç kızın vücudunda kırıklar oluştu

Sinan HARMANCI/AMASYA, () - AMASYA'da, dengesini kaybedip, kayalıklardan kayarak, yaklaşık 50 metrelik uçurumdan düşen S.D. (23), ağır yaralandı. Kalça, burun ve kaburga kemiklerinde kırıklar olduğu belirlenen S.D., kaldırıldığı hastanenin...

Uçurumdan düşen genç kızın vücudunda kırıklar oluştu

Sinan HARMANCI/AMASYA, () - AMASYA'da, dengesini kaybedip, kayalıklardan kayarak, yaklaşık 50 metrelik uçurumdan düşen S.D. (23), ağır yaralandı. Kalça, burun ve kaburga kemiklerinde kırıklar olduğu belirlenen S.D., kaldırıldığı hastanenin yoğun bakım servisinde tedaviye alındı. 
Olay, dün saat 23.00 sıralarında, merkeze bağlı Vermiş köyü yakınlarındaki kayalıklarda meydana geldi. Kayalık alanda gezinirken, dengesini kaybeden S.D., kayarak, 50 metrelik uçurumdan düştü. Kızın düştüğünü görenlerin ihbarı üzerine olay yerinde sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler, halatla indikleri yerden, 2 süren çalışma sonucu, S.D.'yi ağır yaralı olarak sedyeye aldı. İlk müdahalesi sağlık görevlilerince olay yerinde yapılan S.D., ambulansla Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kalça, burun ve kaburga kemiklerinde kırıklar olduğu belirlenen S.D., yoğun bakım servisinde tedaviye alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.  

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