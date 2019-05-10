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Uçurumdan düşen AA muhabiri aranıyor (2)

4 İLDEN ÖZEL EKİPLER ARIYOR Bayburt- Trabzon il sınırında bulunan ve 'dünyanın en tehlikeli yolu' seçilen Soğanlı Dağı’ndaki Derebaşı virajlarında yürütülen yol açma çalışmalarını takip ederken üzerine çıktığı kar kütlesi...

Uçurumdan düşen AA muhabiri aranıyor (2)

4 İLDEN ÖZEL EKİPLER ARIYOR
Bayburt- Trabzon il sınırında bulunan ve 'dünyanın en tehlikeli yolu' seçilen Soğanlı Dağı’ndaki Derebaşı virajlarında yürütülen yol açma çalışmalarını takip ederken üzerine çıktığı kar kütlesi ile birlikte uçurumdan düşen Anadolu Ajansı muhabiri Abdülkadir Nişancı'nın aranmasına devam ediliyor.
Bayburt'un yanı sıra Trabzon ve Rize'den gelen AFAD ile Jandarma Arama Kurtarma(JAK) ekiplerinin yürüttüğü arama çalışmalarına Erzurum'dan askeri helikopter ile gelen JAK ekibi de katıldı. Arama ve iz takip köpekleri de bölgeye ulaşarak, çalışmalarda kullanılmaya başlandı.  
Öte yandan Bayburt Valisi Ali Hamza Pehlivan ve Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci de olay yerinden arama çalışmalarını takip ediyor.
VALİLİK'TEN AÇIKLAMA
Bayburt Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, gazeteci Abdülkadir Nişancı'nın Derebaşı mevkisinde Karayolları tarafından sürdürülen yol açma çalışmalarını görüntülerken ayağının kayması sonucu saat 12.00 sularında uçuruma yuvarlandığı bilgisinin alındığı belirtildi. AFAD, UMKE, 112, Jandarma, Karayolları, Özel İdare başta olmak üzere ilgili bütün ekiplerin süratle olay mahalline yönlendirildiği aktarılan açıklamada, olay mahallinde Bayburt Valiliği koordinasyonunda devletin ilgili birimleri tarafından çevre illerle koordineli şekilde her türlü tedbirin alındığı, arama kurtarma faaliyetinin etkin şekilde sürdürüldüğü kaydedildi.

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