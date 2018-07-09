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Uçurumda bulunan 4 kişinin cenazeleri morgdan alındı

ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde kayıp olarak aranırken uçuruma devrilen cipte ölü bulunan 4 kişinin cenazesi, toprağa verilmek üzere morgdan alındı. Karatepe Mahallesi'nde katıldıkları bir cenazeden 5 gün önce 07 UZ 569 plakalı ciple...

Uçurumda bulunan 4 kişinin cenazeleri morgdan alındı
ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde kayıp olarak aranırken uçuruma devrilen cipte ölü bulunan 4 kişinin cenazesi, toprağa verilmek üzere morgdan alındı.
Karatepe Mahallesi'nde katıldıkları bir cenazeden 5 gün önce 07 UZ 569 plakalı ciple dönen Mustafa Özen (77), Havva Özen (68), Osman Özen (65) ve Nebi Yüksel'den (80) haber alamayan yakınları, yaylaya çıktıklarını tahmin ettikleri 4 kişiyi aramaya başladı. Ancak 4 kişiden haber alamayan yakınları, jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu. Jandarma ekiplerinin yanı sıra Mustafa Özen'in akrabaları da kendi imkânlarıyla bölgede arama yaptı.
Karatepe Köprüsü yakınlarında gelen yoğun kokudan şüphelenilerek, aramalar buraya yoğunlaştırıldı. Dünkü aramalarda, yaklaşık 300 metrelik uçuruma devrilen cipe ulaşıldı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen jandarma ve itfaiye ekiplerince Osman Özen ve Nebi Yüksel ile Mustafa- Havva Özen çiftinin cesetleri çıkarıldı. Cenazeler otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
Otopsi işleminin ardından cenazeler, Gazipaşa'da toprağa verilmek üzere yakınları tarafından morgdan alındı.

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