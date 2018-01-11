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Uçuruma yuvarlanan süt tankerinin şoförü ağır yaralandı

İZMİR'in Ödemiş ilçesinde, yaklaşık 50 metrelik uçuruma yuvarlanan süt tankerinin şoförü yaralandı. Bugün saat 12.00 sıralarında Bozdağ'dan Ödemiş yönüne giden 46 yaşındaki Şükrü Çakan'ın kullandığı 16 SU 624 plakalı süt...

Uçuruma yuvarlanan süt tankerinin şoförü ağır yaralandı
İZMİR'in Ödemiş ilçesinde, yaklaşık 50 metrelik uçuruma yuvarlanan süt tankerinin şoförü yaralandı.
Bugün saat 12.00 sıralarında Bozdağ'dan Ödemiş yönüne giden 46 yaşındaki Şükrü Çakan'ın kullandığı 16 SU 624 plakalı süt toplama tankerinin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan tanker, savrulup, yaklaşık 50 metre yükseklikten uçuruma yuvarlandı. Tanker şoförü Çakan, ağır yaralandı. Yoldan geçen diğer araç sürücülerinin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve AKS 110 ekipleri sevk edildi. AKS 110 ekipleri tarafından tankerden çıkartılan Çakan, 112 Acil servis ekibinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Çakan'ın hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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