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Uçuruma yuvarlanan otomobilin sürücüsü yaralandı
BİLECİK’te, yaklaşık 80 metrelik uçuruma yuvarlanan otomobilin sürücüsü Ercan Çavdar (34) yaralandı. Kaza, akşam saatlerinde, Vezirhan beldesinde meydana geldi. Ercan Çavdar yönetimindeki 23 ER 635 plakalı otomobil, sürücüsünün...
GÜVENLİK 14.11.2019, 18:42
BİLECİK’te, yaklaşık 80 metrelik uçuruma yuvarlanan otomobilin sürücüsü Ercan Çavdar (34) yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde, Vezirhan beldesinde meydana geldi. Ercan Çavdar yönetimindeki 23 ER 635 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi uçuruma şarampole yuvarlandı. Yaklaşık 80 metre taklalar atan otomobil ters durdu. Kazada sürücü Çavdar yaralandı. Çavdar, ihbar üzerine gelen sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Bilecik Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Kaza, akşam saatlerinde, Vezirhan beldesinde meydana geldi. Ercan Çavdar yönetimindeki 23 ER 635 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi uçuruma şarampole yuvarlandı. Yaklaşık 80 metre taklalar atan otomobil ters durdu. Kazada sürücü Çavdar yaralandı. Çavdar, ihbar üzerine gelen sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Bilecik Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.
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